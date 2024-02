Latina | finanziere killer Doppio omicidio e confessione Ho fatto un casino La chiamata trappola allo zio

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ennesimo femminicidio, le vittime sarebbero potute essere addirittura tre, ma una si è salvata chiudendosi in bagno. La strage è avvenuta ae a compierla è stato undi 27 anni, Cristian Sodano. il dupliceè avvenuto un appartamento del quartiere San Valentino a Cisterna di. Il, originario di Minturno e in servizio a Ostia, è stato arrestato perché sospettato di aver ucciso a colpi di pistola Nicoletta Zomparelli, 46 anni, e Reneè Amato, 19, rispettivamente madre e sorella di una 22enne, ex fidanzata del militare, al termine di una lite in casa. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Zomparelli e Amato hanno pagato con la vita l’essere intervenute nella discussione che ilha avuto con la 22enne. Segui su affaritaliani.it

