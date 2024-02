L’Atalanta ha l’arma in più Touré non vuole fermarsi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Via Luis Muriel, volato lunedì in Florida a Orlando, e dentro El Bilal, che all’esordio a Genova si è presentato con un gol di testa dopo 35 minuti positivi, di contrasti, scatti e prime giocate interessanti.prosegue nel suo costante lavoro di ringiovanimento, con una staffetta generazionale che ha portato all’uscita del quasi 33enne colombiano e all’ingresso nelle rotazioni del 22enne maliano. Che a tutti gli effetti rappresenta un rinforzo invernale per la Dea. La staffetta sarebbe dovuta avvenire ad agosto, quando la dirigenza nerazzurra aveva acquistato con un investimento da 28 milioni il centravanti, esploso in Francia nello Stade Reims, poi consacrato nella Liga iberica con l’Almeria: 7 gol e 5 assist in 21 gare, prima di un infortunio muscolare a interrompere la sua stagione spagnola a marzo. A fine luglio l’approdo a ...