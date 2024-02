L’arcivescovo in visita alla rsa “Borsieri“

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Un messaggio di vicinanza e speranza ai lecchesi, specie ai malati, agli anziani, ai disabili e alle persone impegnate nella loro cura. Lo ha portatodi Milano monsignor Mario Delpini, che, in occasion della Giornata del malato, ha celebrato messa in basilica di San Nicolò con il prevosto monsignor Davide Milani, e ha incontrato gli ospiti, i familiari, gli operatori, i volontari, i ragazzi del Servizio civile della Rsa intitolata a monsignor Giovanni, gestita dagli operatori della Fondazione Sacra Famiglia, oltre ai rappresentanti della Casa di cura Beato Luigi Talamoni. "Ladelassume un significato importante per realtà come Sacra Famiglia e Casa di cura Beato Luigi Talamoni impegnate sul territorio nell’accogliere, curare e assistere persone anziane, disabili e fragili – ...