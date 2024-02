L’arbitro La ’storia’ di Chiffi Uno score negativo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La Fiorentina incontrerà sulla sua stradaDanieleper la dodicesima volta nella sua storia. Il fischietto di Padova, negli undici precedenti, non ha messo insieme unoparticolarmente esaltante con i gigliati. Solo 3 i successi, a fronte di 3 pareggi e 5 sconfitte. In questa stagione ha già arbitrato la squadra di Italiano in due circostanze. Il 24 settembre in occasione di Udinese-Fiorentina 0-2 e il 5 novembre al Franchi per Fiorentina-Juventus terminata 0-1. Due partite scivolate via senza grosse polemiche arbitrali. Curiosità: ha fischiato ben 6 rigori contro la Fiorentina. Soltanto 1 invece a favore. Se la Fiorentina non ride, il Bologna con lui ha sempre pianto. Sono 7 gli incroci tra il fischietto di Padova e i rossoblù: fin qui 3 pareggi e 4 sconfitte. Un vero e proprio tabù, anche se l’ultimo incrocio è ...