Lancio di oggetti imbottiti nel perimetro del carcere | scoperte 200 dosi di hashish

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi informa che nei giorni scorsi la Polizia Penitenziaria di Benevento, dopo l’arresto dei piloti del drone avvenuto il 6 gennaio, impedisce ulteriori tentativi di introduzione di droga avvenuti tramite lanci didi stupefacenti dall’esterno dell’istituto. Infatti, le Unità Antidroga del Distaccamento Cinofili di Benvenuto hanno bonificato le aree verdi sotto il muro di cinta con il cane poliziotto Zoy che ha consentito il sequestro di 200di. Il Reparto di Polizia Penitenziaria continua incessantemente il contrasto al crimine con professionalità e responsabilità, così come il personale specializzato del Distaccamento Cinofili. Proprio per questo impegno costante la II Commissione Anticamorra e Beni Confiscati della Regione Campania ha recentemente premiato ...

Non si è di certo placata l’atmosfera sugli spalti in quel di San Siro in occasione di Milan-Napoli. Le testimonianze hanno fatti il giro del ... (spazionapoli)

Adolescenti in coppia, il 52% subisce comportamenti violenti In occasione del giorno di San Valentino Save the Children diffonde un rapporto sulla violenza in adolescenza. Più"di un adolescente su due (52%) in un rapporto di coppia dichiara"di aver subito, alme ...

Helldivers 2 - Recensione Helldivers 2 è un gioco graficamente complesso. Non lo definirei strettamente sontuoso, ma certamente mira a essere gradevole per gli occhi. Steam Deck è uscita ormai da quasi due anni e verrebbe da ...

I GIOVANI E I SENTIMENTI, UNO SU DUE VIVE LA VIOLENZA NELLA RELAZIONE Nel video l’intervista alla psicologa Francesca Scalise La gelosia come “segno d’amore”, la condivisione di dispositivi e password come “prova d’amore”. E ancora, uno schiaffo ogni tanto che “può capi ...