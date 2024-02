(Di mercoledì 14 febbraio 2024) CALCIO SERIE C. La formazione nerazzurra risolve nella ripresa un match in cui il portiere Marietta sembrava insuperabile. La squadra seriana reclama un rigore.

Lampo di Diao: l’Atalanta Under 23 vince il derby con l’AlbinoLeffe CALCIO SERIE C. La formazione nerazzurra risolve nella ripresa un match in cui il portiere Marietta sembrava insuperabile. La squadra seriana reclama un rigore.

Alessandria-Mantova, il più classico dei testacoda. Le probabili formazioni Niente più che un testacoda quello che andrà in scena questa sera alle 20.45 al 'Moccagatta', dove il fanalino di coda Alessandria sfiderà la capolista Mantova. Ovvio ...

Vicenza-Pro Vercelli, attacco al quarto posto. Le probabili formazioni Una sfida che vale il quarto posto (al netto dei risultati di Lumezzane, impegnato col Trento e Atalanta U23, derby sul campo dell'AlbinoLeffe) quella odierna tra Vicenza e Pro Vercelli ...