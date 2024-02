L’Alma Mater sull’Isola di Pasqua

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Cosa c’entra la scrittura di Rapa Nui, la celebre Isola difamosa per le grandi sculture in tufo dalle sembianze umane, i moai, con Bologna? Ecco la storia che racconteremo oggi, quella della scrittura Rongorongo incisa su quattro tavolette di legno conservate in un piccolo museo di Roma, su cui due gruppi di ricerca della nostra università hanno deciso di compiere un’indagine su più livelli scientifici per capire a quando può risalire questa scrittura. E, per la prima volta al mondo, la ricerca anche con test avanzatissimi sul legno delle tavolette, potrebbe indicare la presenza sulla remota isola dell'Oceano Pacifico, di una delle poche invenzioni indipendenti della scrittura nella storia umana, assieme alla cuneiforme dei Sumeri, ai geroglifici egizi e cretesi, ai logogrammi cinesi e alla scrittura degli Olmechi del Mesoamerica. Ed è qui che entrano in ...