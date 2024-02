L’allarme dell’intelligence Usa | «La Russia vuole usare un’arma nucleare nello spazio»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Laha in programma di costruireda. Non per lanciare una bomba atomica sulla Terra ma, più probabilmente, per distruggere alcuni satelliti. A lanciare la clamorosa indiscrezione sono alcuni media americani e britannici, tra cui Abc News e The Spectator, dopo che in giornata il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan aveva annunciato di aver convocato un incontro per domani – giovedì 15 febbraio – per parlare di una «seria minaccia alla sicurezza nazionale». Il tavolo coinvolgerà la cosiddetta Gang of Eight, ossia gli otto leader del Congresso americano che sono informati su questioni di intelligence classificate. La convocazione di questo incontro era stata rivelata in realtà poche ore prima dal deputato repubblicano Mike Turner, ...