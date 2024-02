L' aggiusta-cuori | la recensione | una rom-com superficiale sui cuori infranti

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Lade L': da un best-seller tedesco, una commedia romantica votata all'intrattenimento leggero, che perde di forza nonostante lo spunto iniziale. In streaming su Netflix. Altro giro, altro titolo. Titolo perfetto per gli inguaribili romantici, ma anche per chi non crede troppo all'amore, e in qualche modo vuol tornare a scavare quei sentimenti sepolti da una cocente delusione. Insomma, se febbraio è il mese dell'amore, i cataloghi streaming si affrettano a rimpinzare la propria offerta grazie a quei film da vedere-e-dimenticare, giusto il tempo di un'ora e mezza passata in totale leggerezza. Che piaccia o no, parte dell'orizzonte distributivo digitale punta su questo genere di pellicole, provenienti da Paesi cinematograficamente sconosciuti al grandissimo pubblico. Il raffronto allora viene ...