L’addio a Santina | uccisa dal figlio Il paese si stringe alla famiglia

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Chiesa parrocchiale di Puegnago gremita ieri per i funerali diDelai, la settantottennedalMauro Pedrotti che ha ammesso la propria colpevolezza a meno di 24 ore dal delitto, avvenuto in casa della madre, perché - ha detto - "non la sopportavo più". Una folla commossa ha reso omaggiodonna, con chiesa e piazzale adiacente gremiti già un’ora prima dell’inizio della cerimonia. Tra i presenti, i familiari stretti, la nuora Mina, la nipote Morena, i fratelli e le sorelle. Ovviamente assente il, attualmente in carcere, ma il cui nome appariva sugli annunci funebri. La comunità si è mostrata unita nel dolore, dimostrando solidarietà e rispetto verso i familiari. Il parroco don Giulio Bonuccelli ha invitato i presenti a una riflessione silenziosa di fronte a una tragedia ...