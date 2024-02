La vita | i sogni e le Api Piaggio dei giovani della valle del Trigno

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) “Sting like a bee” è il primo lungometraggio del regista e fotografo pluripremiato LEONE, che assieme alla sua squadra di C41, casa di produzione e magazine di cui è Ceo e direttore creativo, ha dato voce aiadolescenti che abitano ladel, fiume che divide l’Abruzzo e il Molise. Ad accomunarli è la ricerca di un posto nel mondo, iin grande di chi è ancora piccolo e non è mai stato in piena vista, ma soprattutto, una grande passione per le Api. Attraverso i casting e un prologo in stile cinegiornale che si rifà a “Comizi d’Amore” di Pier Paolo Pasolini e “Along the Coast” di Agnès Varda, LEONE racconta i protagonisti e la realtà spesso sconosciuta di questi luoghi del Centro e del Sud Italia, grazie a un intreccio di voci e volti. A bordo delle loro Api, ...