La violenza anti-Israele raggiunge livelli inimmaginabili | paura per l' ad Rai

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Non si spengono le polemiche su Sanremo e le frizioni sulla guerra nella Striscia di Gaza trae Hamas. Come rivela l'Adnkronos il Viminale ha messo sotto tutela l'ad della Rai, Roberto Sergio, dopo le minacce ricevute per le sue posizioni su. All'ad della Rai è stata quindi assegnata la scorta. Già ieri i parlamentari della Lega in Commissione vigilanza Rai avevano alzato la voce a favore di Sergio: «Vergognoso l'attacco alla Rai a Napoli. Solidarietà all'Amministratore Delegato per le minacce ricevute e agli agenti feriti negli scontri avuti con chi da una parte parla di pace e democrazia, ma poi affida allae alla prevaricazione la propria protesta. Il confronto può essere aspro, ma non si possono tollerare simili episodi che devono essere condannati unanimemente, senza se e senza ma». A scatenare ...