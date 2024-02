(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La Commissione europea è pronta a valutare l'ntamento delle regole sullesettore delle telecomunicazioni per contribuire a sviluppare il 5G e consolidare il mercato transfrontaliero. E' quanto emerge dalla bozza del pacchetto sulla connettività che sarà presentato il 21 febbraio. "La frammentazione del mercato potrebbe incidere sulla capacità degli operatori di raggiungere la dimensione necessaria per investirereti del futuro, in particolare in vista dei servizi transfrontalieri", si legge nel documento e "si pone la questione se il consolidamento transfrontaliero o diverse forme di cooperazione a monte possano consentire agli operatori acquisire dimensioni sufficienti, senza compromettere la concorrenza a v". Tim strappa incon le indiscrezioni di ...

La Ue apre alle fusioni nelle tlc, Tim balza in Borsa del 5%

