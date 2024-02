La truffa online | false e-mail sugli abbonamenti ai servizi streaming di film e serie tv Ecco come difendersi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Milano, 14 febbraio 2024 – Nuovo allarmevia e-dagli esperti del Commissariato di Pubblica sicurezza. Questa volta si tratta di “comunicazioni che ti informano dell’imminente scadenza dell’abbonamento aididitv. LaLa e-riproduce perfettamente grafica e loghi della piattaforma die richiede di inserire i dati della carta di credito per rinnovare l’abbonamento in scadenza. “Si tratta – spiega il Commissariato - di unache permette ai cyber-criminali di carpire i dati della carta di credito della vittima al fine di eseguire addebiti illeciti sul conto corrente”. Le piattaforme che offrono ...

