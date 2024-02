La triste fine di Quincy Promes | una tonnellata di cocaina e una condanna pesantissima

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Era uno dei talenti più scintillanti del calcio olandese, ma la sua carriera ha portato a una discesa verticale verso l’oblio dal quale non è riuscito più a riemergere.avrà tempo per riflettere in carcere. Il calciatore ex Ajax e Spartak Mosca è statoto dal tribunale di Amsterdam a 6 anni di carcere per traffico di droga.e il traffico di droga: unadiimportata dal Brasile L’attaccante era finito sotto processo per aver importato più di 1300 kg didel Brasile del 2022. Il pubblico ministero aveva chiesto 9 anni di reclusione, rivelando che la droga era stata nascosta all’interno di alcuni pacchi che avrebbero dovuto contenere in realtà “sale brasiliano”. Il coinvolgimento disarebbe ...