La telefonata Meloni-Schlein fa impazzire Conte e scatena Travaglio | “Hanno pigolato…” video

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) “Mah, non vorrei sminuire l’importanza epocale delladi Ellyalla, con trentamila morti a Gaza, ben più importanti sono le posizioni che stanno prendendo gli Usa”, ha detto Marcosull’approvazione della proposta del Pd di chiedere un cessate il fuoco a Gaza dopo latra: “Noi siamo ultimi maggiordomi degli USA… dopo che Biden ha dato dello str**zo a Netanhyahu anche i nostripigolato qualcosa, mi sembra acqua fresca, ma mi vergognerei del silenzio di prima…”. Ieri, a La 7, il direttore del Fatto Quotidiano era ospite della Gruber per commentare quella intesasulla richiesta di cessate il fuoco a Gaza dalla quale il suo referente ...

Non è stato un pomeriggio di routine alla Camera , chiamata a confrontarsi sulla crisi Medio rientale nel momento di massima tensione tra Hamas e ... (secoloditalia)

Una Telefonata allunga la vita, sosteneva un vecchio spot di una nota compagnia telefonica. Mai come questa volta potrebbe essere l'inizio di una ... (ilgiornaleditalia)

La Telefonata cordiale tra Meloni e Schlein porta alla svolta: approvata mozione Pd per l’ impegno umanitario su Gaza Nell’Aula della Camera, una ... (puntomagazine)

Luca Dell'Atti si dimette dopo la foto shock di Meloni a testa in giù: lascia Museo di Ostuni dopo le scuse Aveva postato sui social una foto di Giorgia Meloni a testa in giù: dopo le scuse Luca Dell'Atti si dimette da direttore del Museo di Ostuni ...

Meloni-Schlein e l’accordo sul cessate il fuoco umanitario a Gaza Un gesto di distensione tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la leader del Pd Elly Schlein ha permesso di sbloccare una situazione di stallo sulla crisi di Gaza. Dopo una telefonata ...

Posta foto di Meloni a testa in giù, si è dimesso il presidente del museo civico di Ostuni Due giorni fa le scuse per aver postato una foto della premier Giorgia Meloni a testa in giù. Oggi ha fatto un passo indietro dimettendosi dalla carica di presidente del museo di Ostuni, Luca ...