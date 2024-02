La tecnologia ci sta fregando

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Non solo al ristorante, durante lo shopping, mentre si viaggia in metropolitana o si corre sul tapis-roulant, ma anche quando si attraversa la strada e addirittura alla guida dell'auto. L'ondata di immagini e clip che negli ultimi giorni sono rimbalzate sui social media mostrando i tanti modi in cui negli Stati Uniti le persone stanno utilizzando Apple Vision Pro ha sorpreso e impressionato. Il visore per la realtà mista in vendita da pochi giorni solo sul mercato americano è diventato immediatamente l'oggetto del desiderio, aprendo il prevedibile dibattito tra apocalittici e integrati. Da una parte gli entusiasti per l'innovazione che avanza, dall'altra chi considera pericolosa la diffusione di un oggetto particolare, nella forma e nell'uso. Al di là delle rispettive visioni, ci sono alcuni fatti cui guardare per un'analisi che va oltre il dispositivo di Apple - che come sempre sarà ...