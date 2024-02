La svolta sulle mail dei dipendenti e il controllo a distanza del datore di lavoro

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) È una, secondo gli esperti in materia, destinata ad avere un impatto rilevanteaziende e su milioni di lavoratori. Si apre un nuovo fronte, ma pure nuove possibili difficoltà nella gestione aziendale, per i datori dipubblici e privati: il Garante per la privacy ha...