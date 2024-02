La svolta del Parlamento | Cessate il fuoco a Gaza

Addio alla figura storica del giornalaio , arriva l’importante svolta : anche se non si sono fatte attendere le polemiche e critiche [FOTO] Da ... (cityrumors)

Scarpe e borse nel colore della passione sono il dettaglio chic che svolta l’outfit della ricorrenza più romantica

A volte basta davvero poco per rendere speciale e diverso dal solito un look. E quando si avvicinano ricorrenze romantiche e divertenti come quella ... (amica)