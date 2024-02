La sua toga sulla bara | a Napoli l’addio a Siniscalchi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa suaappoggiatain una chiesa gremita. Al’ultimo saluto all’Ascensione a Chiaia a Vincenzo Maria, principe del foro, difensore, tra gli altri di Maradona, ed ex parlamentare con la presenza di esponenti delle istituzioni, politici,tra gli altri l’ex premier Massimo D’Alema, rappresentanti di magistratura ed avvocatura.è morto a 92 anni mentre partecipava ad un convegno dell’Anpi. Per il sindaco Gaetano Manfredi,“è una grandissima personalità che ha dato tanto alla nostra città, alla professione forsene, un grande intellettuale che ha dato un contributo importantissimo alla vita politica. Lascia un grande vuoto: adesso l’impegno di tutti non è solo di conservare la memoria ma ...