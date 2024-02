La strage di Cisterna | Desyrée si è salvata scappando dalla finestra del bagno Il killer | “Ho sparato dopo una lite”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La giovane scampata ieri alla furia omicida dell’ex che adi Latina ha ucciso la sorella e la madre è riuscita a salvarsi fuggendodeldove si era rifugiata . Cristian Sodano, l’omicida,averealle due donne ha seguitoAmato , di 22 anni, in, ha sfondato la porta a calci. La giovane è riuscita a scapparee nascondersi in...

Cristian Sodano: «Ho litigato e poi ho sparato». Le ultime ore prima della strage: la notte passata a casa della ex, poi gli omicidi Violento e capace di avere scatti d'ira. Così viene descritto il Cristian Sodano a Cisterna di Latina, dove il finanziare ha ucciso la sorella e la mamma della ex, Desyrée Amato.

Si rifugia in bagno, poi la corsa in strada: così Desirée Amato è sfuggita all’omicidio Desirée è uscita miracolosamente illesa dalla strage che si è compiuta in casa sua ... l’ennesima che ha colpito la comunità di Cisterna.