La storia di Esselunga Lettera di Marina al padre | Quel tuo spirito calvinista come scriveva Montanelli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Caprotti* Caro papà, mi hai insegnato che la bellezza e il fascino della vita consistono nell’impossibilità di prospettare che cosa accadrà. (...) Mai avrei pensato – a distanza di sette anni dalla tua scomparsa, che segnò la fine di un’avventura terrena tanto piena quanto avvincente – di ritrovarmi a scriverti unadopo aver visto calpestata la tua memoria, ela di molte altre persone che non ci sono più, e aver visto svilita la magnificaimprenditoriale della nostra famiglia. (...) Che la nostra sia una famiglia particolare, senz’altro litigiosa, è un fatto, anche per la ricerca di quei valori che furono i pilastri della rivoluzione industriale e per le continue lotte per il controllo dell’azienda. Tu stesso dovesti prenderne amaramente atto, redigendo il testamento davanti al notaio: "Famiglia non ci sarà. Ma ...