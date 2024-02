La stagione italiana si apre nel segno di Pesaro Sofia Minardi d’argento nelle bocce di precisione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Tre podi di assoluto prestigio per gli atleti della provincia dinel primo special event stagionale delladelle. Si tratta del circuito delle gare di maggior prestigio e con il montepremi più ricco che vede sfidarsi i primi delle classifiche nazionali (16 del settore maschile, 8 di quello femminile e 8 di quello juniores). Il primo appuntamento è andato in scena domenica 11 febbraio a Brescia, sui campi della Bocciofila Arcos. Per la provincia sono arrivate tre medaglie: quelladi(Metaurense Calcinelli) nel tiro dijuniores dietro il lombardo Luca Domaneschi. Peruna conferma della leadership nella specialità dopo il successo di due anni fa nei campionati ...