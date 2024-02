La Soprintendenza aderisce alla Giornata Nazionale del Risparmio Energetico

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Caserta. Venerdì 16 febbraio 2024 laArcheologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Beneventodele degli Stili di Vita Sostenibili promossa da Rai Radio2 con Caterpillar, per incentivare l’ottimizzazione intelligente delle risorse e del rispetto per il Pianeta. Come nelle edizioni precedenti “M’illumino di meno” ha invitato a spegnere simbolicamente le luci, per ridurre al minimo i consumi, specie quelli elettrici più facilmente percepibili, con il motto “No Borders: senza confini”. LaArcheologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento partecipa con lo spegnimento simbolico dalle 18:45 alle 19:00. La riduzione degli sprechi, la ...