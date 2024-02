La solita grande notte di Brahim Diaz

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Difficile trovare carriere più strane di. Almeno se non associamo la stranezza a quelle carriere randomiche da giramondo, ma più con l’indecifrabilità, con la difficoltà a collocare il posto di un giocatore della geografia dei club di calcio. Qual è il vero valore di? Qualche mese fa andava via dal Milan senza troppi rimpianti. Ieri ha deciso l’andata di un eliminatoria di Champions League, indossando la maglia del Real Madrid. Lo ha fatto con un gol all’altezza delle migliori notti europee, un assolo che descrive le sue caratteristiche da mago del dribbling, da apriscatole di difese troppo chiuse e passive. Guardate il momento in cuiriceve palla, scivolando verso la riga laterale; guardate quanti difensori ci sono fra lui e la porta e provate a ...

Matteo Berrettini è pronto. Superato l’infortunio alla caviglia rimediato a New York che lo ha tenuto lontano dai campi da tennis per più di quattro ... (gqitalia)

Sirena 48, dalla Turchia un piccolo grande explorer Il Sirena 48 è una barca explorer semidislocante di 16 metri ideale per lunghe navigazioni a lento moto e offre varie opzioni di allestimento ...

Errori e solite omissioni: gara buttata via, Zeman non è in discussione Dunque, sconfitta sicuramente evitabile ma i biancazzurri continuano a fare incetta di errori. Tutti uguali. Agli avversari non resta che aspettare l’attimo propizio per colpire in contropiede. Che ...

Chef Bruno Barbieri torna a Malta Chef Bruno Barbieri, con la solita verve e la curiosità che lo contraddistinguono, inizia un racconto su Malta attraverso i propri profili social, accompagnato dallo Chef maltese Marvin Gauci che lo [ ...