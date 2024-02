La serata di gala del Cgc

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Al Gran teatro del Festival Pucciniano è stata musica (piacevole) per l’udito dei dirigenti del Cgc Viareggio in occasione della consegna dei premi che da tempo caratterizzano la giornata inaugurale. "Sono soddisfatto, anzi molto soddisfatto" ha detto il presidente del Cgc Alessandro Palagi. Ovviamente ora ci sarà da vedere cosa accadrà nei prossimi mesi, ovvero passare dalle parole ai fatti. "Non ho alcun dubbio" ha ribadito il massimo dirigente, sottolineando un "lunga vita al torneo di Viareggio". Le parole che danno dato benzina al Cgc sono arrivate dal presidente della Regione, Eugenio Giani – "Il torneo è un vanto della Toscana" – e dal presidente del settore giovanile e scolastico della Figc, Vito Tisci: Un torneo del genere, che punta sui giovani, è una risorsa del nostro calcio: i suoi 75 anni di vita sono una garanzia". Tisci è stato uno dei premiati: al massimo dirigente ...