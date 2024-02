La scomparsa di Rita Trevisan è un giallo | nessuna notizia da 10 giorni e l’ultima immagine delle telecamere al capolinea dei bus

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il fiuto dei cani molecari e le immaginihanno consentito agli inquirenti di ricostruire il percorso fatto da, dalle 15.20 di domenica 4 febbraio, quando è uscita dalla sua abitazione di Baranzate, alle 17 circa. Le tracce si fermano a Bollate, in via Repubblica all'altezza del civico 61, dove c'è una fermata del pullman. Poi il vuoto. A diecidalladell'86enne, mentre continuano le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Rho, cresce la preoccupazione da parte della famiglia. E anche i dubbi. "Cosa è successo lì, in via Repubblica? Mia mamma non ha mai preso un pullman e non ci sono evidenze che confermano che possa averlo fatto, nessun testimone,di ...