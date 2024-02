La Robur punta dritto alla promozione Ma sabato c’è la sfida con Scandicci

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Dodici punti di vantaggio sul Signa, seconda forza del girone; 14 dal Terranuova Traiana, terzo, che deve peraltro osservare, ancora, il turno di riposo. Nove partite al gong: il Siena, giornata dopo giornata, si sta avvicinando al traguardo. C’è stato soltanto un momento, nell’arco del campionato, in cui la squadra di Magrini (foto) ha subìto una lieve flessione, ma i tre pareggi di fila, contro Lastrigiana, Firenze Ovest e Sinalunghese, hanno subito lasciato spazio a tre successi, l’ultimo con il fanalino di coda Pontassieve. Valori differenti in campo, domenica scorsa al Berni, numeri diametralmente opposti. E se il rischio era proprio quello di sottovalutare l’impegno, Bianchi e compagni non l’hanno corso: è finita 3-0, con altri due legni presi, tante occasioni create e nessun patema d’animo. Nella prossimail livello di ...