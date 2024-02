La replica di Mara Venier dopo le polemiche | “Non censuro nessuno”

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Le parole dalla conduttricelerompe il silenzio. A seguito della critiche per Domenica In, la conduttrice ha prima postato sui social il video di Ghali, poi ha parlato a Corriere della Sera. Ladice di essere scossaquando accaduto e di aver pianto. «Mai in vita mia ho censurato qualcuno. Eravamo in ritardo, molti artisti dovevano ancora cantare, e quattro di loro non sono riusciti a farlo, infatti torneranno da me domenica. Si figuri se ho paura ad affrontare il tema dei migranti». Poi sul suo fuori onda, sul rimprovero ai giornalisti per le domande si giustifica: «Il disagio mio era per il tempo, non per le domande. È ovvio che una domanda sull’immigrazione richiede una riflessione ampia, una risposta complessa, che non si risolve in trenta ...