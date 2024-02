La psicoterapeuta | Ragazzi soli e insicuri Educazione sentimentale? Un’ora a scuola non basta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Gelosi, maneschi. A quindici anni infelici come dentro a un matrimonio combinato o un carcere di massima sicurezza. Già vecchi. Professoressa Anna Oliverio Ferraris, la coppia adolescente mette paura. Ha senso a quell’età sigillarsi dentro un rapporto? Considerare uno schiaffo un segnale di appartenenza? L’amore giovane non dovrebbe essere leggero, divertente, sperimentale? "Conosco una ragazza di 17 anni che chiama il fidanzato "mio marito". Ha già pianificato tutto. E lui, che all’inizio era coinvolto e ci credeva, si sente vittima di una persecuzione. Al punto da arrivare a chiedere alla madre di sua "moglie" di liberarlo in qualsiasi modo". Magari la madre è connivente. E non sembra un’eccezione. "Pensi a tutti quei genitori mediamente invasati che davanti all’asilo proclamano: mio figlio si è fidanzato. A tre anni. E sono orgogliosi di questa presunta precocità ...