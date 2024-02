La protesta dei trattori arriva a Napoli | Distribuiamo ai poveri i prodotti della terra raccolti oggi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Quasi 100provenienti da tutta la Campania sonoti in via Marina, a, occupando tutta la corsia di marcia, scortati dalle forze dell’ordine. Isi fermeranno davanti alla mensa deiin via Marina dove ogni giorno vengono distribuiti i pasti ai bisognosicittà eprovincia. Gli agricoltori donerannostamattina in Campania. Il corteo poi proseguirà verso piazza Municipio e il lungomare L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Protesta degli agricoltori a Napoli: 100 trattori arrivano in città e distribuiranno frutta ai poveri È arrivata anche a Napoli la protesta degli agricoltori: oggi 100 trattori, provenienti da tutta la Campania sono arrivati in via Marina ...

Wwf: cerchiamo il dialogo con il movimento degli agricoltori Roma, 14 feb. (askanews) – Il WWF Italia invita ad un “confronto costruttivo” i portavoce e i rappresentanti degli agricoltori, a partire da quelli che domani manifesteranno a Roma: “la nostra sede è ...