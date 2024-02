La Promessa | anticipazioni 16 febbraio | Salvador respinge Maria Manuel sta per andarsene?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 12 al 16 febbraio 2024 .

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La16: Pia ha un’idea per risolvere il problema di Simona e Candela.prende una drastica decisione con, ma lui reagisce male.forse partirà per lavoro: e Jimena e Jana? La16: Pia ha un lampo di genio! La governante discute con i i cuochi delle tremende difficoltà che riscontrano Mauro e Romulo nel fare da maestri alle due donne e poi consiglia a maggiordomo e capo cameriere di smettere e di avvalersi di un insegnante che non lavora a “La“. La proposta viene ben accolta. Simona e Candela riusciranno finalmente ad imparare qualcosa? Pene d’amore pere Alonso, mentre per ...