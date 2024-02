La prof Montevecchi era il pilastro del liceo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Una vita per l’insegnamento e per la Chiesa. Si è spenta nella notte tra lunedì e martedì a 79 anni, dopo aver lottato a lungo con la malattia, laessoressa Cinzia. Un grave lutto per il mondo della scuola e per la Diocesi di Rimini. A ricordarla commossi tanti ex colleghi. Per anni era stata insegnante di lingua e letteratura italiana e greca alclassico Giulio Cesare, dove aveva anche ricoperto il ruolo di vicepreside. Tra i primi a ricordare l’ex collega il ’suo’ preside al classico, Fabio Zavatta - già vicesindaco di Rimini e presidente del consiglio provinciale - con un post sui social: "Desidero comunicare a tutti i miei ex alunni delGiulio Cesare che ha cessato di vivere l’indimenticabileessoressa Cinzia. Ho avuto la fortuna di ...