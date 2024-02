La prigione

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il signor Poitaud, tornando dal lavoro in una piovosa sera parigina, si ritrova un poliziotto che lo aspetta davanti al portone. Sua moglie Jacqueline, che tutti chiamano Micetta perché “aveva l’aria di una gattina”, stranamente non è in casa. Strano, perché dovevano andare a una festa. Anche la pistola che tiene nel cassetto del comodino è sparita. Il poliziotto, senza dargli informazioni, gli chiede di andare con lui al Quai des Orfévres, a parlare con un vicecommissario. Da lì in poi, un evento che sconvolge la sua esistenza, segreti che vengono svelati e relazioni che devono essere rimesse sotto una nuova lente, costringono il trentaduenne Poitaud a superare una linea d’ombra che non sapeva nemmeno esistesse. Non è una linea d’ombra dell’età, come quella conradiana, “quella che ci avverte di dover lasciare alle spalle le ragioni della prima gioventù”, ma una linea d’ombra della ...