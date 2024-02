La “polveriera“ di Carnevale Giochi e fuochi d’artificio fuorilegge

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)sicuro, maxi sequestro della Guardia di finanza in un emporio di giocattoli e articoli per la casa a Bellusco (nella foto): sigilli su più di 100mila pezzi, dai travestimenti ad armi e proiettili finti, tutto contraffatto. Denunciato l’imprenditore che nel magazzino aveva anche un arsenale di bengala ecustoditi accanto a solventi infiammabili. "Una vera e propria", per le fiamme gialle del comando provinciale di Monza che ieri hanno fatto irruzione nell’azienda brianzola mettendo i sigilli su tutto il materiale in violazione delle norme europee e hanno denunciato il titolare. Dovrà rispondere di vendita di prodotti con segni mendaci, detenzione illecita di esplodenti e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Per lui è in arrivo anche una multa elevata. ...