La pliometria è quello che ti serve per costruire forza e benessere

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Avete sentito parlare di(non pilometria, come dice qualcuno) e esercizi pliometrici? Una volta (e ancora forse) veniva chiamato allenamento al salto, ed è considerato anche come prevenzione contro gli infortuni o come un metodo di riabilitazione. Laè in pratica un metodo efficace per migliorare le prestazioni atletiche e incrementare i livelli diin svariati sport attraverso una tecnica di allenamento che consiste nell’eseguire movimenti veloci e esplosivi per aumentare la potenza. In sostanza laè una pratica che apporta numerosi benefici per gli sportivi di alto livello, ma anche per chi vuole migliorare la performance e avere un corpo più tonico. Gli allenamenti pliometrici consistono nell’allungamento dei tendini muscolari, seguito da un immediato accorciamento dell’unità ...