La Perla | pressing sul governo alla vigilia del tavolo ministeriale

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Bologna, 14 febbraio 2024 – Sindacati, lavoratrici, Città metropolitana e Regione insulper salvare La. In attesa di capire che cosa succederà giovedì 15 febbraio, giorno in cui il ministero delle Imprese e del made in Italy, ha convocato un incontro (da remoto) con tutte le parti in causa della vertenza. BOLOGNA LAVORATRICI LAIN ATTESA SOTTO IL TRIBUNALE DI VIA FARINI “Serve una spinta dell’esecutivo affinché si riprende un dialogo con i liquidatori inglesi della società”, chiede Stefania Pisani, della Filctem-Cgil. Si accodarichiesta anche Mariangela Occhiali della Uilctec-Uil “anche perché molte delle lavoratrici dell’azienda non sanno che cosa mettere in tavola per cena”. Il problema - ribadito nell’udienza conoscitiva in commissione Lavoro del Comune, è ...