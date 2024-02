La pasticceria Veniero’s Bakery | una storia italiana

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Life&People.it La tradizionenel cuore della Grande Mela. La, storicadi New York, è diventata nel corso del tempo uno dei locali più ambiti della città, vantando tra la clientela icone come Frank Sinatra e Liz Taylor. Situata nell’East Village di Manatthan, accoglie ogni giorno migliaia di turisti provenienti da ogni parte del mondo, curiosi di assaggiare la ricca offerta di dolci, ancora realizzati seguendo le ricette dell’Ottocento. Unainiziata nel 1800 Un luogo in cui si respira la, il coraggio e la fatica del suo fondatore Antonio Veniero, campano nato a Sorrento che, nel 1885, come tantissimi altri italiani cerca fortuna negli Stati Uniti trasferendosi ancora quindicenne a New York, dove comincia a lavorare in una fabbrica ...