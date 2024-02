La nuova Ferrari SF-24 spiegata ai non tecnici

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) A parte la livrea, che cambia ogni anno, che per il 2024 pare più chiara della precedente ma che non abbandona l’opaco – a molti tifosi non piace – alla prima occhiata laè almeno un po’ più rossa dello scorso anno. Scherziamo ovviamente, lamacchina italiana della Formula 1, la SF-24, è stata presentata ieri ed è quasi completamente una vettura differente dalla precedente e che speriamo sarà guidata al massimo delle possibilità da Charles Leclerc e Carlos Sainz. Partiamo a osservarla dal maquillage per due motivi, il primo: ormai per risparmiare peso nessuno più vernicia tutta la vettura. Sarà quindi un campionato sempre meno colorato perché le monoposto saranno tutte nere come il carbonio di cui son fatte ma con strisce di colore, sebbene qualche scuderia abbia osato ravvivarle con fucsia, azzurro elettrico e ...