La notte galactica di Andrij Lunin

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Nove parate, alcune delle quali mostruose, non gli sono bastate per vincere il premio di Mvp della Uefa, ma chi ha assistito al bizzarro spettacolo di Lipsia-Real Madrid non ha alcun dubbio su chi sia stato il segreto dell’ennesimaai limiti del paranormale delle merengues in Champions League. Una squadra che sembra aver siglato un patto con il diavolo, capace di uscire dalle situazioni più scomode in Europa con risorse persino difficili da spiegare. L’asso nella manica di Carlo Ancelotti, stavolta, è stato un ragazzone di un metro e novanta, alla sua prima da titolare in una partita della fase a eliminazione diretta della competizione più importante del mondo. Il Real Madrid aveva deciso di acquistaredopo averlo visto all’opera in Europa League, quando difendeva i pali dello Zorja Luhansk: aveva 19 anni e per ...