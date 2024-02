La noia lodata a Sanremo | e non solo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) All’improvviso, tutto si è precipitato e cristallizzato. L’Italia s’è desta. Al punto che ha votato per la vittoria nel festival ditra le due e le tre dopo mezzanotte. Imbambolato di giorno e sveglio di notte, ho seguito con trepidazione, e gioito del risultato. Il paese reale, come si dice, è migliore. Ignaro dei precedenti, quando ho sentito dire dai conduttori – migliori eccetera – che “tutti i voti dati fin qui sono azzerati”, e ho guardato l’orologio, non credevo ai miei occhi. L’Italia che fu già prima nella partecipazione elettorale, una specie di ritardo civile sentito come un privilegio politico, e poi, alla svelta come per tutto, come per l’eroina, come per le nascite, mirò al record delle astensioni, votava ora nel cuore profondo della notte. Qualcuno avrà messo la sveglia. Ho letto che un po’ del festival era stato esteso alla visione in Ucraina, ...