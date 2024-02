La nanomedicina apre la strada a nuovi trattamenti per la lesione al midollo spinale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Milano. In uno studio pubblicato su Advanced Materials, i ricercatori Pietro Veglianese, insieme a Valeria Veneruso ed Emilia Petillo dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS in collaborazione con Filippo Rossi del Politecnico di Milano hanno dimostrato che un innovativo nanovettore (nanogel), da loro sviluppato, è in grado di somministrare farmaci antinfiammatori in modo mirato nelle cellule gliali coinvolte attivamente nell’evoluzione dellaal, una condizione che porta a paraplegia o tetraplegia. Iattualmente disponibili per modulare la risposta infiammatoria mediata dalla componente gliale dopo un trauma acuto delhanno mostrato un’efficacia limitata. Questa limitata efficacia è dovuta in parte alla mancanza di ...