La mozione bipartisan su Gaza? Un’idiozia e pure inutile

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Zuppa di Porro. Questa storia dellabiprtisan suè una minchiata, e solo Libero lo mette in evidenza. Intervista a casini che fa il democristiano su Israele e invece fa il falco su Trump. La cronaca del Corriere della Sera sugli scontri di Napoli sembra scritta dal Manifesto: contro i poliziotti. Eredità Agnelli l’affare si ingrossa. Cerasa sulla Succession delle famiglie italiane. Il costo del Superbonus e quello dell’Infalzione by Sole. Passa al Senato la giustizia di Nordio, il commento caustico di Magnaschi. Cazzullo incensa Sanchez. La verità contro il nobel Parisi sui 30 all’ora. #rassegnastampa14feb L'articolo proviene da Nicola Porro.

