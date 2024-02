La mossa di Ferragni per annullare la maxi-multa | guerra di ricorsi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L'aveva annunciato, il ricorso di Chiaraper la sanzione dell'Antitrust sul caso dei pandori Balocco Pink Christmas è arrivato. L'imprenditrice a influencer infatti ha deciso di impugnare, al pari dell'azienda dolciaria, lada un milione di euro per pubblicità ingannevole alle società Tbs Crew e Fenice Srl. I legali dihanno depositato il documento al Tar del Lazio definendo la sanzione una misura "del tutto sproporzionata rispetto alla gravità e alla durata della condotta". Come reso noto, nel mirino del Garante c'è il messaggio che lasciava intendere ai consumatori che, acquistando il prodotto, avrebbero contribuito contribuito a una donazione all'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Ma una donazione di 50mila euro era già stata effettuata mesi prima dalla Balocco e quindi non era legata alle ...