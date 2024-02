La morte di Ugo Intini Il ricordo dei socialisti Pillitteri | mi aprì la porta all’Avanti! per il cinema

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) di Massimiliano Mingoia MILANO Il primo, personalissimo, di Ugo, lo tira fuori per “Il Giorno“ Paolo, ex sindaco socialista con la passione del giornalismo, una professione che è sempre stata la seconda pelle del parlamentare del Psi evoce del leader Bettino Craxi morto ieri. Non a caso l’Avanti!, nella sua homepage, ieri titolava: "Ugo: è stato l’Avanti!", sì, perché ha diretto il quotidiano del Psi dal 1981 al 1987, gli anni d’oro del craxismo. Ma torniamo ae ai suoi ricordi: "Ugo è stata una delle persone più imnti per la mia carriera giornalistica. Negli anni Sessanta mi aggiravo a l’Avanti, quando aveva ancora la redazione in piazza Cavour, eun giorno mi disse: “Tu sai scrivere di ...