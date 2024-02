La mezza via bolognese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La scorsa settimana a Bologna si è consumata l'ennesima violenza sessuale, sempre in zona universitaria, ad opera di uno straniero irregolare. Bologna non è una metropoli, eppure è la seconda città in Italia per numero di stupri. C'è qualcosa che non va. Finalmente pare se ne sia reso conto anche il Comune. In una bella intervista concessa al nostro giornale e firmata da Nicoletta Tempera, la capa Gabinetto Matilde Madrid ha illustrato un piano d'intervento basato su una maggiore presenza della polizia locale nelle zone critiche. Anche la vice sindaca Emily Clancy ha rilasciato un'intervista sullo stesso argomento a un altro giornale. Al centro della sua proposta ci sono i ''Punti lilla'', spazi aperti h 24 ''dove andare se sei un rider e hai bisogno di un riparo, ma anche se hai bisogno di uno spazio sicuro in quanto donna o persona Lgbtq''. Ideologia a parte (se sei maschio ed ...