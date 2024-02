La metropolitana M4 di Milano chiuderà per 10 giorni | ecco quando e perché

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Nei prossimi mesi sono previsti 10di chiusura per la linea dellaM4 (blu) di, segmentati in diversi periodi, allo scopo di testare la linea in vista del prolungamento previsto per l’autunno del 2024. Più precisamente, i treni della M4 si fermeranno dall’8 al 10 marzo e del 4 al 10 aprile compresi. A spiegare il piano è stato Amerigo Del Buono, direttore reti dell’Azienda trasporti milanesi, durante un incontro con la stampa nella control room temporaneamente allestita nel capolinea di Linate. Il dirigente ha assicurato che la circolazione, in quei, sarà garantita da bus sostitutivi che passeranno con la stessa frequenza del metrò. “Svolgeremo – ha detto Del Buono – attività necessarie per far girare i treni su tutta la linea, nei prossimi mesi la M4 passerà da 14 treni e otto ...