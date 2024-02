La mela dell’iPhone nasconde una funziona segreta | provare per credere

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ladietro ogni iPhoneuna funzioneche nessuno avrebbe mai potuto immaginare: ecco come attivarla. (Notizie.com)Lo sapevi che esiste una funzione, presente in ogni iPhone, della famosissimache si trova dietro ogni smartphone di questa famosissima marca. In pochissimi la conoscono ma, poco a poco, tutti lo stanno scoprendo, come del resto è anche normale che sia.Ma di che cosa si tratta? Il tutto viene attivato in pochissimi click e non richiede davvero nessuno sforzo. Prima di scoprire tutti i passaggi, alcune precisazioni: questo “trucchetto” chiaramentesoltanto per iPhone e non per dispositivi Samsung. Inoltre, fattore non marginale, per attivarla è necessario togliere la cover del telefono, se è presente, altrimenti non avrebbe alcun ...