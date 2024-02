La malattia X incombe sull’umanità e può essere 20 volte peggio della Covid | OMS | “Non siamo pronti”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Nel suo recente intervento al World Government Summit di DubaI, il direttore generale dell'OMS ha affermato che sull'umanitàla minacciaX e che nonpronti ad affrontarla, perché non abbiamo imparato le (durissime) lezionipandemia di. "Il ciclo di panico e negligenza sta cominciando a ripetersi", ha spiegato il dottor Ghebreyesus. La misteriosapotrebbe20più letale-19.

