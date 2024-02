La leishmaniosi può colpire anche i gatti? Cosa sapere per proteggere i nostri felici

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ladel gatto è una malattia grave causata da un parassita chiamato Leishmania, che viene trasmesso attraverso le punture di zanzara. In questo articolo, esploreremo nel dettaglio i sintomi, le modalità di trasmissione, la diagnosi e i trattamenti disponibili per affrontare questa patologia felina. Ti suggeriremo, inoltre, comeil tuo amico a quattro zampe efficacemente. Cos’è la? Le infezioni da leishmania felina sono state osservate in tutto il mondo e sono causate da specie endemiche capaci di infettarel’uomo e altri animali. Nel dettaglio, la leishmania infantum viene trasmessa aidai flebotomi che fungono da vettori. Il flebotomo in questione è un piccolo moscerino presente in tutto il bacino mediterraneo – Spagna, Italia, Grecia, Nord Africa – e ...